Туск поручил строго наказать украинского блогера

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал возмутительным поведение украинского блогера Андрея Гаврилова, подъехавшего, несмотря на запрет, на автомобиле к озеру Морске-Око на территории национального парка в Татрах, и поручил МВД определить для него "суровое наказание".

"Поездка украинского водителя по дороге в [заповедник] Morskie Oko вызывает понятное возмущение", - написал Туск в X.

Кроме того Туск рассказал, что поручил МВД республики "срочно выявить все детали инцидента", а также определить "суровые последствия" для украинца.

Речь идет об украинском инфлюенсере Андрее Гаврилове с 880 тыс. подписчиков в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). Мужчина опубликовал на своей странице фотографию на фоне спортивного автомобиля Chevrolet Corvette и озера Морске-Око, крупнейшего в польских Татрах и имеющего особый природоохранный статус. К нему не разрешается подъезжать на автомобиле, за нарушение запрета грозит штраф от 20 злотых ($5,5) до 5 тыс. злотых ($1,37 тыс.).

Премьер Польши Туск заявил, что РФ может напасть на НАТО через несколько месяцев

Блогер далее добавил публикацию о том, что на обратной дороге его остановила полиция и выписала ему штраф в размере 100 злотых ($27). Это вызвало волну возмущения среди пользователей соцсетей, многие из них выразили удивление слишком низкой суммой штрафа за такое нарушение. После этого Гаврилов закрыл доступ к своей странице.