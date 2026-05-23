Пашинян назвал условие для ухода в отставку с поста премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал покинуть свой пост, если 300-500 тысяч граждан заявят, что он должен уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу Пашинян прибыл на встречу с избирателями в Ереване. Во время беседы один из оппонентов премьера призвал его покинуть пост.

Пашинян сказал, что «все решает народ» и это сейчас «стержень сегодняшней Армении» и его политической деятельности.

«В ту минуту, когда народ решит, что я должен уйти, в ту же минуту я уйду тихо-мирно, без обсуждений... Хорошо, брат, если 300-500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь», — заявил Пашинян.

Премьер также отметил, что останется на своем посту, если получит поддержку 700 тысяч человек. Это, по его словам, 51% избирателей.

«Если люди скажут: "Никол, уходи", кто такой Никол, чтобы не уйти? Никол — слуга. Разве бывает такое, чтобы слуга сказал: "Нет, не уйду"?» — отметил Пашинян.

