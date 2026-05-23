Раскрыт секрет патологической ревности жены Макрона

Журналист Флориан Тардиф в своей новой книге «Почти идеальная пара» описал закулисные отношения президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит. Первая леди Франции патологически ревнива и болезненно реагирует на любые слухи о романах мужа, сообщает aif.ru.

Тардиф утверждает, что за тщательно выверенными официальными образами обнаружил «более сложную, более человечную, а иногда даже болезненную реальность».

Журналист пишет, что Брижит чрезмерно ревнива и испытывает страх быть брошенной мужем. В этом она откровенно признавалась друзьям, указывая на разницу в возрасте (25 лет).

Особенно ее раздражают слухи о любовных связях Макрона с мужчинами и женщинами.

«Брижит Макрон — яростно собственническая женщина, чья неуверенность в себе просто зашкаливает», — пишет журналист в своей книге.

Он говорит, что Брижит Макрон откровенно опасается некоторых женщин, пытающихся просто подойти к её мужу. Она не раз требовала показывать ей фотографии кандидаток на работу в Елисейском дворце. Если потенциальная сотрудница казалась ей слишком привлекательной, ее кандидатуру отклоняли.

Ранее Тардиф рассказал, что инцидент с пощечиной у трапа самолета произошел из-за отношений Макрона с франко-иранской актрисой.