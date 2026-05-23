Германия будет втянута в войну с Российской Федерацией, если немецкое правительство не сменит нынешний курс.

Соответствующее заявление сделал бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад, пишет Berliner Zeitung.

"Если мы будем продолжать в том же духе, мы окажемся втянуты в войну с Россией", — поделился своей точкой зрения он.

Кроме того, Вад отверг вступление Украины в Европейский союз как "крайне опасное", утверждая, что это перенесет конфликт с Российской Федерацией на европейскую территорию.

На этой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о Европейском союзе, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.