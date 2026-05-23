Додик: Киев ударил по колледжу в Старобельске от безысходности

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу Луганского государственного педагогического университета в Старобельске является тяжким военным преступлением, совершенным Киевом от безысходности. Об этом заявил председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

"Удар по студенческому общежитию - это тяжкое военное преступление и доказательство того, что украинское руководство в своем бессилии утратило всякие человеческие чувства. Война сама по себе бесчеловечна и трагична, она приносит страдания, но даже на войне есть границы, которые люди не переступают. У нелюдей нет никаких сдерживающих моментов. За четыре года Россия ни разу не бомбила студенческие общежития, а Украина это делает. Я осуждаю такое нецивилизованное поведение и верю, что те, кто отдал приказ и совершил это преступление, будут привлечены к ответственности и заслуженно наказаны. Я скорблю о невинных жертвах и выражаю соболезнования их семьям и всему русскому народу", - написал политик в Х.

ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. По данным МЧС РФ, погибли 12 человек, 36 пострадали.