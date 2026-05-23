В Газе в результате израильской атаки погибли пятеро полицейских

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о гибели пятерых палестинских сотрудников полиции в результате израильского обстрела. Целью удара стал район Тувам на северо-западе сектора Газа. Информация о пострадавших не уточняется. Израильская сторона пока не комментировала этот инцидент. Конфликт в регионе продолжается с октября 2023 года.

За весь период боевых действий, по разным данным, число жертв среди палестинцев превысило 70 тысяч человек, ещё более 170 тысяч ранены. Израильские власти сообщают о 1,2 тысячи погибших граждан с израильской стороны. Эскалация привела к масштабной гуманитарной катастрофе в густонаселённом анклаве.

По оценкам международных организаций, восстановление полностью разрушенного сектора Газа может занять около десяти лет. Необходимый объём инвестиций оценивается примерно в 70 миллиардов долларов. Большая часть жилой и гражданской инфраструктуры анклава была уничтожена.

Ситуация в регионе остаётся крайне напряжённой, несмотря на попытки международных посредников добиться прекращения огня. Гибель сотрудников правопорядка в секторе Газа — очередной эпизод в затяжном противостоянии.