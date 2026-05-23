Нарратив о защите Украиной Европы был создан политическими консультантами при бывшем президенте Украины Петре Порошенко, и этот тезис давно потерял всякую "логическую и фактическую основу". Об этом на своей странице в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Нарратив о том, что "Украина защищает всю Европу" изначально был создан политическими консультантами при предыдущем президенте Петре Порошенко. Эта тезисная позиция все чаще подвергается сомнению со стороны украинцев", — отметила она.

Мендель подчеркнула, что население Украины сейчас составляет чуть больше 20 млн человек, тогда как в Европе проживает около 500 млн человек.

По ее словам, даже эти цифры заставляют "звучать сомнительно" утверждение о защите Украиной ЕС. Также бывший пресс-секретарь отметила, что у Украины "нет серьезной и конкурентоспособной рыночной экономики по сравнению с ЕС".

"Эти нарративы давно потеряли всякую логическую и фактическую основу. Тем не менее, они продолжают служить оправданием для затягивания войны, для романтизированной героизации украинского населения (которое при этом уничтожается), и стали одним из факторов, способствующих падению популярности европейских лидеров", — написала Мендель.

Мендель отреагировала на информацию агентства Reuters о том, что Зеленский назвал "несправедливым" предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного" члена ЕС, а также заявил, что Киев якобы "защищает Европу в полной мере" и поэтому "заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе".

Также в апреле Зеленский отверг идею "символического" или частичного членства Украины в ЕС, сказав, что страна якобы "защищает" Европу по-настоящему. В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что попытки Зеленского "защитить Европу" не кончатся ничем хорошим.