Стубб может стать посланником ЕС в диалоге с Россией

В ЕС рассматривают кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика с Россией от лица Европы. Об этом сообщила крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat (HS) со ссылкой на источники.

Как стало известно, в ЕС идет подготовка к возможному началу диалога с РФ по вопросу урегулирования украинского конфликта.

«Стубб хотел бы стать переговорщиком и может найти для этого поддержку», — говорится в статье.

Уточняется, что подготовка к переговорам находится на очень ранней стадии, и пока неясно, кто будет представлять Европу и с каким мандатом. Также неясно, смогут ли такие переговоры состояться вообще.

18 мая издание Politico перечислило трех кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В их числе бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

В статье отмечается, что Меркель имела опыт прямых переговоров как с президентом России Владимиром Путиным, так и с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. У Стубба также есть опыт посредничества, и он «неоднократно выражал заинтересованность в этом вопросе». Бывший премьер Италии, в свою очередь, пользуется уважением в Европе и не считается ни чрезмерно воинственным, ни симпатизирующим Кремлю.

Уже известно, что Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Европы. По ее словам, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств.

