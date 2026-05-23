Туалет с видом на авиабазу закрыли в Норвегии из-за опасений шпионажа

На норвежском острове Андейя из-за опасений шпионажа закрыли общественный туалет, так как из него открывается вид на авиабазу. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщили в VG.

Постройка располагалась в зоне отдыха Буккещерка, его строительство обошлось в почти 2,17 миллиона долларов. Стены туалета снаружи зеркальные, а изнутри открывается панорамный вид.

— Опасения по поводу шпионажа привели к закрытию туалета стоимостью в миллионы. Туалет на месте отдыха Буккещерка закрыт по соображениям политической безопасности, — уточнили в сообщении.

По данным газеты, неизвестно, кто принял решение о закрытии туалета, однако эта мера является превентивной и со временем может быть пересмотрена.

