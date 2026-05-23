Восемь стран НАТО выступили с заявлением после инцидентов с украинскими БПЛА

Главы МИД государств Северной Европы и Прибалтики (NB8) обвинили Россию после инцидентов с проникновением украинских дронов в воздушное пространство их стран. Совместное заявление опубликовал глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

В соцсети Х Будрис привел текст совместного заявления министров NB8. Они осудили «угрозы России» и заявили о «кампании по дезинформации».

«Страны Северной Европы и Балтии никогда не допускали использования своей территории или воздушного пространства для подобных атак на цели в России», — сказано в заявлении.

По словам Будриса, инциденты с беспилотниками, входящими в воздушное пространство «являются прямым следствием» украинского конфликта, а Киев «обладает полным и неотъемлемым правом на самооборону».

Nordic-Baltic 8 (NB8) — это неформальный формат регионального сотрудничества восьми государств. В объединение входят Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и три прибалтийские республики.

В рамках NB8 регулярно встречаются премьер-министры, спикеры парламентов и главы МИД для координации политики и безопасности в регионе. У объединения нет жесткой структуры, а председательство переходит от одной страны к другой.

Ранее премьер-министр Литвы Инга Ругинене призвала литовских политиков воздержаться от высказываний, содержащих бездоказательные претензии в адрес России.