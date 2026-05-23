Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе общения со словацкими студентами призвал европейских политиков отказаться от практики кулуарных расспросов о содержании его встреч с президентом России Владимиром Путиным. Видеозапись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале правительства страны в субботу.

«Это не может работать так, что я еду на встречу с президентом Путиным, публично все меня ругают, а потом все мне звонят и ходят за мной в туалет, спрашивают меня: Роберт, скажи нам, что Путин говорил?» — возмутился премьер-министр.

Роберт Фицо предложил своим коллегам по Европейскому союзу проявить самостоятельность и наладить прямые контакты с российским руководством.

«Так, черт возьми, езжайте туда, поговорите с ним и узнаете, что Путин говорит», — подчеркнул глава правительства Словакии.

По словам политика, восстановление нормальной коммуникации между странами является единственным способом избежать серьезных проблем и разрешить текущий кризис. Фицо настаивает, что вместо того, чтобы критиковать инициативы других, европейские лидеры должны взять на себя ответственность за выстраивание собственного диалога с Москвой.