«Без единой ошибки»: Трамп похвастался, что смог решить математический пример

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками заявил, что успешно справился со сложным школьным примером по математике во время теста на когнитивные способности.

— Я ответил правильно. Доктор сказал, что занимается этим 20 лет и еще ни разу не видел, чтобы кто-то решил (203 × 9 ÷ 2 + 1324 − 1292) × 19 без единой ошибки, — передает слова главы государства телеканал Fox News.

Дональд Трамп умеет вызывать бурные обсуждения своей персоны. Нередко это связано с его странными выходками: то он расскажет выдуманную историю о родственнике, который якобы был знаком с Теодором «Унабомбером» Качинским, то начнет кривляться перед публикой и танцевать, пока в зале кому-то оказывают медицинскую помощь.

В социальных сетях Белого дома можно найти сгенерированные искусственным интеллектом фотографии с Трампом в различных образах. Так, на Пасху он предстал в облике Иисуса Христа. Могут ли странные выходки американского президента говорить о его проблемах с ментальным здоровьем, «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, заместителем главного врача Центра психического здоровья Вячеславом Ряховским.