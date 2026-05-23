В Мадриде устроили массовое шествие с призывом к отставке премьера Испании

Сотни людей приняли участие в манифестации в центре Мадрида с требованием отставки председателя правительства королевства Педро Санчеса. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

Шествие началось на одной из мадридских площадей в районе 10:30 по местному времени (11:30 мск). Многие собравшиеся принесли с собой испанские флаги. Акцию поддержали представители оппозиционных политических сил, в частности, консервативной Народной партии и крайне правой "Вокс". Собравшиеся скандировали лозунги с призывом к отставке премьера.

Организатором манифестации стало движение "Испанское гражданское общество" (SCE), заявившее о недовольстве направлением, в котором правительство Испании ведет страну.