В Уганде подтвердили ещё три случая лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Уганды сообщило о выявлении трёх новых случаев заражения лихорадкой Эбола, в результате чего общее число заболевших в стране увеличилось до пяти, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По данным министерства, инфекция подтверждена у двух человек, которые контактировали с первым заболевшим. Речь идёт о водителе и сотруднике медицинской сферы.

Ещё один случай зафиксирован у гражданки Демократической Республики Конго, находившейся на территории Уганды.

Власти страны заявили, что установили всех, кто мог контактировать с заражёнными. Сейчас принимаются необходимые противоэпидемические меры.

Жителям рекомендовано не откладывать обращение за медицинской помощью при появлении симптомов. В Минздраве подчёркивают, что раннее выявление болезни повышает шансы на выздоровление.