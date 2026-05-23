США и Россия должны восстановить свои двусторонние отношения через культуру. Об этом заявил Родни Мимс Кук в интервью РИА Новости.

«Балет, изящные искусства, музеи, литература — что может быть лучше для того, чтобы заново открыть дружеские отношения между нашими странами и улучшить взаимодействие в сфере культуры?» — подчеркнул политик.

Кук примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

