Зеленский направил гневное письмо ЕС из-за слов Мерца

Владимир Зеленский отверг предложение Фридриха Мерца об ассоциированном членстве Украины в ЕС. По его словам, Киеву нужен полноценный статус с правом голоса, а не урезанный формат. Свою позицию он изложил в письме руководству Евросоюза, отправленном 22 мая, пишет Reuters.

По данным СМИ, Зеленский написал, что несправедливо лишать Украину права голоса в союзе.

"Настало время двигаться вперёд в вопросе членства Украины — полноценно и содержательно", — говорится в письме.

По его мнению, уход Виктора Орбана с поста премьера Венгрии открыл окно возможностей. Теперь переговоры о вступлении могут сдвинуться с мёртвой точки.

Новая инициатива о членстве Украины в ЕС расколола Европу

"Мы защищаем Европу — полностью, а не частично и не полумерами. Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе", — заявил Зеленский.

Ранее Мерц выступил с предложением распространить на Украину обязательство о взаимной обороне, закрепленное в Договоре о ЕС, а также предоставить Киеву так называемый статус «ассоциированного члена» союза. Однако в ЕС усомнились в целесообразности этой инициативы.