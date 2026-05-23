В США заявили о готовящемся покушении на дочь Трампа

Гражданин Ирака Мохаммад Бакер Саад Дауд Аль-Саади, «пообещал нацелиться на Иванку Трамп», чтобы отомстить за убийство иранского военачальника Касема Сулеймани. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники.

Источники издания утверждают, что 32-летний Мохаммад Бакер Саад Давуд Аль-Саади «дал клятву убить» дочь президента США Дональда Трампа Иванку. У него был план ее дома во Флориде.

По их словам, гражданин Ирака хотел отомстить за убийство иранского военного руководителя Касема Сулеймани. Он погиб 6 лет назад в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Утверждается, что Аль-Саади прошел подготовку в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) и считал Сулеймани своим наставником.

«После того, как Касем был убит, он [Аль-Саади] ходил и говорил людям: «Нам нужно убить Иванку, чтобы сжечь дом Трампа так же, как он сжег наш дом», — рассказал Энтифад Канбар, бывший заместитель военного атташе в посольстве Ирака в Вашингтоне.

«Мы слышали, что у него был план дома Иванки во Флориде», — добавил Канбар.

Второй источник также подтвердил заговор Аль-Саади с целью убить Иванку.

New York Post пишет, что Аль-Саади опубликовал в соцсети X изображение карты с местностью во Флориде, где находится особняк Иванки и ее мужа Джареда Кушнера.

Он добавил «пугающую угрозу на арабском языке»:

«Я говорю американцам, посмотрите на эту фотографию и знайте, что ни ваши дворцы, ни Секретная служба не защитят вас. В настоящее время мы находимся на стадии наблюдения и анализа. Я говорю вам, наша месть — это вопрос времени».

Сообщается, что Аль-Саади был арестован в Турции 15 мая и экстрадирован в США. Ему предъявлено обвинение в «18 нападениях и попытках нападений на территории Европы и США».