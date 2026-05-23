США вытеснили Израиль из переговоров по Ирану, теперь Тель-Авиви вынужден собирать информацию о переговорах Вашингтона и Тегерана через лидеров и дипломатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По словам собеседников издания, президент США рассматривает премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху как военного союзника, но не как близкого партнера в переговорах с Ираном. В этой связи газета отмечает, что пишет, что израильский премьер, который раньше был «вторым пилотом» США в борьбе против Ирана, теперь стал всего лишь «пассажиром».

В США резко высказались о судьбе Израиля в связи с Ираном

В статье говорится, что Израиль оказался в положении, в котором он был понижен с равноправного партнера до уровня «субподрядчика американских военных». Это может иметь значительные последствия для Израиля и стало «унизительным ударом» для Нетаньяху, которому предстоит участвовать в выборах, продолжил автор публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее в Тегеране сообщили о прогрессе по ряду спорных вопросов между Ираном и США.