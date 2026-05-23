Турецкая разведка захватила в Сирии 10 членов ИГ*

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) обнаружила и вывезла из Сирии 10 членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ и признана террористической), причастных к различным терактам в турецких городах. Как сообщает телеканал TRT, операция была проведена в координации с сирийской разведкой.

Были выявлены лица турецкого происхождения, перебравшиеся в Сирию, чтобы присоединиться к ИГ. Было установлено, что эти лица причастны к многочисленным террористическим актам, совершенным в Турции. Один из захваченных террористов связан с лицами, совершившими нападение на железнодорожный вокзал в Анкаре в 2015 году, в результате которого погибли 109 человек.

Другие террористы также причастны к различным планировавшимся или проведенным акциям насилия в Турции, состояли в подразделениях ИГ, действуя в организации на боевых, медицинских и административных позициях.

В ходе допросов они сообщили, что выполняли инструкции командиров ИГ, прошли военную и религиозную подготовку, а также участвовали в пропагандистской деятельности группировки.