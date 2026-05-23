В Раде раскрыли, почему Зеленский мечтает о "нападении" из Белоруссии

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии. По мнению политика, подобные высказывания являются лишь попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем и коррупционных скандалов в Киеве.

«Вот это вот “а сейчас я вам покажу, откуда из Беларуси нападение на нас готовится” в исполнении Зеленского — обычный отвлекающий маневр мародера, которому надо переключить внимание со своего воровства на очередную “внешнюю угрозу”. Причем, если бы такое нападение свершилось, я уверен, Зеленский бы прыгал в своем бункере до потолка от счастья, как он прыгал в феврале 22-го, когда Путин ввел свои войска в Украину», — отмечает Дубинский.

Украинский политик считает, что конфликт является единственным инструментом, который удерживает Зеленского у власти.

«Если бы этого не произошло, то о “президенте” Зеленском мы бы забыли осенью 22-го. С его рейтингами, тупостью и количеством внутренних врагов его ждал импичмент», — утверждает Дубинский.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал раздающиеся из Киева заявления о готовящемся наструплении, назвав их «болтовней». В видео, опубликованном Telegram-каналом «Пул первого», он подчеркнул, что Минск не поддается на провокации. При этом Лукашенко четко обозначил условия вступления Белоруссии в полномасштабный конфликт: это произойдет лишь в том случае, если территория республики подвергнется агрессии. В такой ситуации, по словам президента, Минск совместно с Москвой будет защищать границы «от Бреста до Владивостока».