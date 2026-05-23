Подозреваемого в угрозах Иванке Трамп экстрадировали в США

В Турции задержали гражданина Ирака Мохаммада Бакера Саада Дауда аль-Саади, которого подозревают в подготовке покушения на дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По данным издания, 32-летнего аль-Саади связывают с Корпусом стражей исламской революции Ирана и шиитской группировкой «Катаиб Хезболла». Как утверждают собеседники газеты, возможную атаку он рассматривал как месть за гибель иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в результате удара США в Багдаде в 2020 году.

Бывший заместитель военного атташе посольства Ирака в Вашингтоне Энтифад Канбар заявил NYP, что аль-Саади открыто говорил о намерении «отомстить» семье Трампа. По данным издания, у подозреваемого якобы был план дома Иванки Трамп во Флориде, а в соцсети X он публиковал карту района ее проживания вместе с угрозами на арабском языке.

Как утверждает газета, аль-Саади задержали в Турции 15 мая, после чего экстрадировали в США. Американские власти обвиняют его в организации и координации атак против американских и еврейских объектов в Европе и Северной Америке.

По версии Минюста США, подозреваемый может быть причастен к поджогу банка Bank of New York Mellon в Амстердаме, нападению на двух евреев в Лондоне, стрельбе у консульства США в Торонто, а также к подготовке атак на синагогу в бельгийском Льеже и храм в Роттердаме.

Издание также утверждает, что аль-Саади проходил обучение в структурах КСИР в Тегеране и поддерживал связи с иранскими военными. В качестве подтверждения NYP опубликовала фотографию подозреваемого вместе с Касемом Сулеймани.

Белый дом официально сообщения о возможной подготовке покушения на Иванку Трамп не комментировал.