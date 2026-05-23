Оппозиционерка Тихановская одобрила вступление белорусов в ВСУ

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что "больше добровольцев" из ее страны могли бы присоединиться к ВСУ. Об этом она сказала в интервью "Укринформ".

По ее словам, что у белорусов и украинцев якобы "один враг" и им "нужно сражаться вместе".

"Я уверена, что ещё больше белорусских добровольцев смогли бы присоединиться к украинской армии, а также к тем, кто хочет приехать на Украину, чтобы восстанавливать страну, помогать как волонтеры, если бы некоторые юридические вопросы были решены. Конечно, политически это очень важные шаги", — заявила она.

Также Тихановская отметила, что необходимо понять, чем уехавшая белорусская оппозиция может "помочь Украине".

В марте Тихановская заявила, что Белоруссия с Украиной "естественные союзники", а их общим противником является "идеология русского мира". В феврале Тихановская выразила надежду на "отвоевание" Белоруссии.

21 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о своей готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Затем глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев ждет с визитом Тихановскую, а не Лукашенко. Также 4 мая Сибига встретился с Тихановской в Ереване, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии.