Финский политик Армандо Мема на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) раскритиковал требование главы МИД Финляндии Элины Валтонен к Российской Федерации.

Накануне она утверждала, что Североатлантический альянс не представляет угрозы и потребовала от российской стороны вывести свои вооруженные силы с территории Украины.

«Элина, Финляндия становится угрозой для России после вступления в НАТО», - написал Мема.

Финский политик отметил, что Российская Федерация не представляет угрозы миру, напротив, доказано, что Североатлантический альянс провоцирует войны.

Финляндия может спровоцировать Москву на ответные действия, если продолжит нынешний политический курс, резюмировал он.

В последние годы Российская Федерация неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью Североатлантического альянса у своих западных границ. Западный военно-политический блок наращивает силы, называя это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле говорили о том, что российская сторона никому не угрожает, но не станет игнорировать действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов. Москва остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от тенденции на милитаризацию континента.