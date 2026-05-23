Президент страны НАТО призвал альянс проявить решимость в отношении России

Президент Чехии Петр Павел призвал сбивать самолеты на восточной границе Североатлантического альянса (НАТО). Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Сообщается, что Павел призвал НАТО «проявить решительность» в ответ на «неоднократные проверки Россией» решимости альянса на его восточной границе.

«[Президент Чехии предложил] ряд вариантов, включая отключение интернета, отсоединение банков от глобальных финансовых систем и сбивание самолетов, нарушающих воздушное пространство союзников», — пишут журналисты.

Петр Павел также выразил свое разочарование в отношении действий нынешней администрации президента США Дональда Трампа. В частности, политик указал на «отсутствие решимости со стороны Соединенных Штатов продолжать оказывать давление на Россию», избежав при этом прямой критики американского президента.

Ранее находящийся в оппозиции к Петру Павлу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сотрудники МИД страны призывали его надавить на Казахстан. Цель такой просьбы, отмечает глава кабмина, заключается в том, что Астана должна сократить свои связи с Россией.