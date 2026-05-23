Новая инициатива о членстве Украины в ЕС расколола Европу

Новая инициатива по ускоренной интеграции Украины в ЕС, озвученная немецким канцлером Фридрихом Мерцем, расколола единство европейского сообщества. Об этом сообщает The European Conservative (ТEC).

Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.

«Реакция в Брюсселе была далеко не восторженной. Европейские дипломаты ставят под сомнение юридическую обоснованность предложения и сомневаются в возможности его реализации без изменения законов, что вызывает панику среди многих государств. Другие считают, что инициатива появилась в политически неудобный момент», — отмечает издание.

Автор материала подчеркивает, насколько хрупок оказался европейский консенсус в вопросах расширения союза, раз тема интеграции Киева запускает раскол из-за процедурных разногласий.

«Становится очевидно: корень проблемы уже не в Киеве. Проблема кроется внутри самого Евросоюза», — делается вывод в статье.

Ранее на Украине отвергли условия Мерца для вступления страны в ЕС. По словам экс-секретаря президента республики Юлии Мендель, Владимир Зеленский отринет идею о «второсортном» членстве в Евросоюзе.