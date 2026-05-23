Как пишет издание American Conservative, недавние высказывания бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель служат очередным подтверждением того, что именно западные страны сорвали возможность заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

В публикации отмечается, что показания Мендель, пусть и полученные из вторых рук, дополняют собой неопровержимые доказательства того, что многообещающий дипломатический путь к прекращению боевых действий был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и другими западными государствами.

При этом, как подчеркивается в материале, многие эксперты сочли свидетельства Мендель заслуживающими доверия и полностью согласующимися с уже известными фактами.

Напомним, что 11 мая Юлия Мендель дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в ходе которого заявила следующее: украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года была готова согласиться на все требования Москвы, чтобы остановить конфликт. Кроме того, она назвала Владимира Зеленского одним из главных препятствий на пути к достижению мира.

