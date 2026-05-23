Как пишет издание The European Conservative, попытка канцлера Германии Фридриха Мерца ускорить процесс интеграции Украины в Европейский союз привела к обратному эффекту, лишь усугубив ситуацию и спровоцировав серьезный раскол внутри европейского сообщества.

Напомним, что в четверг Мерц выступил с предложением распространить на Украину обязательство о взаимной обороне, закрепленное в Договоре о ЕС, а также предоставить Киеву так называемый статус «ассоциированного члена» союза. Однако, как отмечается в материале, реакция в Брюсселе оказалась далеко не восторженной.

Европейские дипломаты подвергают сомнению юридическую обоснованность инициативы и выражают сомнения в том, что ее можно реализовать без внесения изменений в действующее законодательство, что, в свою очередь, вызывает панику у многих государств-членов. Другие европейские представители считают, что предложение Берлина было выдвинуто без должной предварительной координации и в политически крайне неудобный момент.

Автор публикации подчеркивает, что данная инициатива обнажила глубокий внутренний кризис внутри самого Евросоюза. Как признает European Conservative, этот эпизод наглядно демонстрирует, насколько сильно начинает рушиться европейский консенсус по вопросу расширения, как только дело доходит до конкретных практических шагов. И когда даже украинский вопрос начинает раскалывать союз из-за процедурных разногласий, становится совершенно очевидно, что корень проблемы находится уже не в Киеве, а кроется непосредственно внутри Евросоюза.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения уже в 2027 году. При этом западные лидеры неоднократно указывали на то, что украинское законодательство пока не соответствует европейским стандартам, и подчеркивали, что одним из обязательных условий для рассмотрения вопроса о членстве является проведение Киевом основательных реформ.

