Зеленский встретился со студентами в Ровно после атаки ВСУ по общежитию в ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со студентами в Ровно после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжу в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Ровно. Я начал рабочую поездку с общения с нашей молодежью — студентами профессионального колледжа. Очень важно развивать это направление, и на сегодняшний день это является приоритетом», — поделился Зеленский.

Публикация в канале Зеленского появилась практически сразу после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобелье Луганской народной республики (ЛНР). В комментарии под постом пользователи обвинили украинского президента в лицемерии.

23 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что испытывает отвращение от поведения европейских дипломатов на заседании, созванном в связи с ударом Украины по колледжу в ЛНР.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР. Здание общежития, в котором находилось 86 детей, частично обрушилось — оно и еще два здания не подлежат восстановлению, рассказала ректор Луганского педагогического университета, к которому относится колледж. В республике введен режим ЧС.

Ранее очевидец рассказал о нескольких взрывах при ночной атаке ВСУ на Старобельск.