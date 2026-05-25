Фон дер Ляйен обсудит инциденты с БПЛА с лидерами прибалтийских стран в Литве

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 26 мая, посетит Литву для координации реагирования на инциденты с беспилотниками.

Об этом Politico сообщило со ссылкой на трёх еврочиновников.

По их данным, глава ЕК встретится с руководителями прибалтийских государств.

Помимо демонстрации солидарности, речь пойдёт об укреплении совместной обороноспособности с использованием механизмов финансирования и планирования Еврокомиссии.

Ожидается, что в Литву также прибудет еврокомиссар по обороне и космосу Андриус Кубилюс.

Ранее в девяти районах Латвии объявили воздушную угрозу из-за вероятного нарушения границы беспилотником.

Также министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявлял, что Таллин не разрешал Киеву использовать воздушное пространство страны для беспилотников.