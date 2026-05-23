Европейские государства попали в глупую ситуацию из-за санкционного курса в отношении России, сообщает итальянское издание AntiDiplomatico.

В материале говорится, что президент Владимир Путин продаёт газ и нефть Соединённым Штатам точно так же, как Индии и всем остальным, кто желает приобрести российские энергоресурсы. А США тем временем продолжают сбывать свой крайне дорогой сжиженный природный газ европейцам, называя их бедными идиотами, по цене в три раза выше. По мнению издания, так происходит потому, что жители Европы продолжают вводить бессмысленные меры против Российской Федерации.

Автор материала считает, что европейцам пора задуматься, кто ими руководит, так как антироссийская линия Брюсселя лишь затягивает западные страны в более глубокий кризис. Он также добавил, что счета за газ в Италии стремительно увеличиваются, отчасти из-за масштабных закупок чрезвычайно дорогого СПГ у Соединённых Штатов, и это лишь начало. В завершение автор задался вопросом, заслуживают ли европейцы тех, кто ими управляет.

В Кремле неоднократно отмечали, что Россия выдержит санкционное давление, которое иностранные оппоненты начали оказывать несколько лет назад и продолжают наращивать. Москва подчёркивала, что Западу не хватает смелости признать провал антироссийских ограничений. Президент Владимир Путин также говорил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия её противников, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель подобных действий — ухудшить жизнь миллионов людей.