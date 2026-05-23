Небензя резко ответил датскому постпреду в ООН из-за Старобельска

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отреагировал на слова датского постпреда Кристины Маркус Лассен, которая усомнилась в возможности подтвердить обстоятельства удара по Старобельску. Выступая на заседании Совета Безопасности, он подчеркнул, что даже украинский генштаб подтвердил нанесение удара по этому городу.

Дипломат с иронией заметил, что представитель Дании якобы не имеет доступа к месту происшествия, и предложил предоставить ей доступ к завалам. Он также поинтересовался, не собираются ли оппоненты утверждать, что Россия сама всё устроила или что это компьютерная графика. Небензя добавил, что если датская сторона говорит о невозможности независимого подтверждения и допускает, что произошедшее может быть постановкой, то стоит напомнить: даже генеральный штаб вооружённых сил Украины подтвердил удар по Старобельску.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявил, что КНР глубоко встревожена жертвами атаки украинских военных в Старобельске (ЛНР) и осуждает любые удары по мирным людям. На специальном заседании Совбеза он отметил, что Китай ознакомился с сообщениями о налёте беспилотников на школу в Старобельске и выразил крайнюю озабоченность из-за пострадавших, прежде всего среди учащихся. Фу Цун также подчеркнул, что Китай осуждает любые нападения, направленные против гражданского населения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу сообщил об атаке украинских сил на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации Следственного комитета, ночью удар нанесли четырьмя беспилотниками самолётного типа. В тот момент в общежитии находились 86 учащихся и один работник. Травмы разной степени тяжести получили 39 детей, шесть человек погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте.