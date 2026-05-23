Согласно информации, прозвучавшей в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН, заместитель постоянного представителя Соединенных Штатов Тамми Брюс отказалась осуждать действия Вооруженных сил Украины, квалифицированные как теракт в городе Старобельске.

В своем выступлении американский дипломат заявила, что вокруг этого удара остается слишком много невыясненных обстоятельств, и призвала российскую сторону предоставить гуманитарным организациям возможность беспрепятственно попасть в зоны, находящиеся под ее контролем, чтобы получить ответы на возникшие вопросы.

Как сообщил ранее в пятницу глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, удар ВСУ пришелся по зданию учебного корпуса и общежития, входящих в структуру Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Из данных, предоставленных следственными органами, следует, что атака была совершена ночью с применением четырех беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В тот момент в общежитии находились 86 студентов и один сотрудник.

В результате происшествия ранения различной степени тяжести получили 39 несовершеннолетних, шесть человек погибли. По факту случившегося российскими правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

