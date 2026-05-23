Китай осудил удары ВСУ по гражданским в Старобельске

Китай глубоко встревожен из-за жертв атаки ВСУ в Старобельске в Луганской народной республике (ЛНР) и осуждает любые удары по гражданским, заявил постпред Китая при ООН Фу Цун. Его слова приводит РИА Новости.

«Китай <...> выражает глубокую обеспокоенность в связи с имеющимися в результате жертвами, в частности, среди учащихся», — отметил он на заседании Совбеза ООН.

Он подчеркнул, что Китай осуждает любые атаки, нацеленные на гражданское население.

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Старобельский профессиональный колледж педагогического университета в ЛНР пострадали 35 человек. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.