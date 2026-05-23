На Украине отвергли условия Мерца о вступлении страны в ЕС
Предложение немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно вступления Украины в ЕС в ограниченном формате является неприемлемым для президента республики Владимира Зеленского. Идею властей Германии отвергла экс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель, выразив свое мнение в соцсети Х.
Она также отметила, что «политический флирт» Мерца с Киевом еще ощутимее ударит по рейтингам канцлера ФРГ.
Мерц настоял на рассмотрении вопроса о членстве Украины в ЕС
Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц настаивает на ассоциированном членстве Украины в Европейском союзе и призывает блок рассмотреть этот вопрос. В этом случае Киев будет участвовать в заседаниях ЕС, но не будет иметь права голоса.