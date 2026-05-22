В ООН прокомментировали атаку на колледж в ЛНР

В ООН прокомментировали удар по колледжу в ЛНР — в организации осудили атаку по гражданским объектам, но не смогли подтвердить, кто нанес удар. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявила спецпредставитель генерального секретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов Ванесса Фрезьер, организация не может подтвердить детали произошедшего. При этом, она также заявила, что гражданские объекты никогда не должны быть целями атак.

«Гражданские лица, дети, гуманитарный персонал и гражданские объекты — включая школы и больницы — никогда не должны становиться целями. Защита детей должна оставаться приоритетом. Их дома, их классы и их будущее не могут рассматриваться как сопутствующий ущерб», — заявила она.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа местного педагогического университета.