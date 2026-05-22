Рубио допустил, что конфликт на Украине завершится нестандартно

Госсекретарь США Марко Рубио допустил, что конфликт на Украине может завершиться военным путем, но не в традиционном понимании военных побед. Об этом он заявил 22 мая, отвечая на вопросы журналистов по итогам встреч глав МИД НАТО в Швеции, пишет РИА Новости.

© Global look

«Он (конфликт на Украине — прим. ред.) не закончится военной победой одной из сторон, по крайней мере, в традиционном понимании того, как определяются военные победы», — сообщил Рубио.

Глава Госдепа не уточнил, как, по его мнению, может завершиться украинский конфликт в таком случае, но указал на необходимость продолжения переговоров по его урегулированию.

Рубио также заявил, что трехсторонние переговоры США с Россией и Украиной о завершении конфликта сейчас приостановлены, поскольку Штаты не хотят проводить бесконечные встречи, если они ни к чему не приводят.

Ранее спецпредставитель Президента РФ Кирилл Дмитриев говорил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует в ближайшее время совершить визит в Россию.