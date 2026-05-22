В Нидерландах задержанного археолога отпустили взамен на зубы д'Артаньяна

В Нидерландах археолога-энтузиаста Вима Дейкмана освободили после передачи властям двух зубов, которые, как предполагается, принадлежат прототипу легендарного мушкетера д'Артаньяна. Переговоры строились по принципу «свобода в обмен на находку»: возраст спорных артефактов превышает 350 лет, сообщает РЕН ТВ.

Останки были обнаружены под просевшим полом церкви в Маастрихте. Дейкман и его команда заявили, что это скелет Шарля де Батса де Кастельмора — капитан-лейтенанта королевских мушкетеров XVII века. Однако от предполагаемого скелета сохранились лишь фрагменты: отсутствует правая рука, а от черепа осталась только часть нижней челюсти.

Археолог посвятил поискам д'Артаньяна около 30 лет. За это время стремление найти останки стало для него навязчивой идеей, из-за чего Дейкман склонен доверять косвенным уликам больше, чем современным методам датирования.

Для установления истины кости разделили на две части и направили в лаборатории в голландском Девентере и немецком Мюнхене. Основной упор сделан на анализ ДНК, который должен окончательно подтвердить или опровергнуть принадлежность находок легендарному мушкетеру, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».