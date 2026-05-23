Венгрия приостановила выход из Международного уголовного суда

Новое правительство Венгрии предприняло шаг, кардинально отличающийся от политического курса предыдущей администрации. Премьер-министр Петер Мадьяр объявил о приостановке планов по выходу страны из Международного уголовного суда и официальном отзыве заявления, поданного в Гаагу его предшественником.

© Московский Комсомолец

Как сообщает Der Spiegel, соответствующее сообщение было опубликовано на платформе X без каких-либо дополнительных подробностей или разъяснений относительно мотивов и дальнейших намерений Будапешта в отношении этого международного органа юстиции.

Более года назад бывший премьер-министр Виктор Орбан объявил о намерении Венгрии покинуть МУС, и в Гаагу было направлено соответствующее официальное заявление. Этот демарш был предпринят во время визита в Будапешт по личному приглашению Орбана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в отношении которого Международным уголовным судом был выдан ордер на арест.

Ордер был связан с тяжкими обвинениями в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в ходе военной операции в секторе Газа. Тогда Орбан открыто заявил, что Венгрия будет игнорировать данный ордер, демонстрируя полную солидарность с израильским руководством.

Теперь же, с приходом к власти нового правительства, Венгрия фактически пересматривает решение, принятое Орбаном, и возвращается в правовое поле Международного уголовного суда. Этот шаг, предпринятый без подробных объяснений, даёт основания полагать, что новые власти намерены дистанцироваться от одиозных решений предшественников и нормализовать отношения с международными институтами. Приостановка выхода из МУС может иметь серьёзные политические последствия, в том числе и для израильского премьера, который с этого момента, теоретически, может рисковать арестом в случае визита на венгерскую территорию.