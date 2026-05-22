ФРГ осудила действия Израиля из-за инцидента с активистами флотилии "Сумуд"

Министерство иностранных дел Германии потребовал от властей Израиля прояснить ситуацию с нанесением травм активистам флотилии «Сумуд». Об этом пишет газета Bild.

© Газета.Ru

По ее данным, восемь немецких граждан покинули Израиль и прибыли в Стамбул. Одного человека госпитализировали, позже помощь врачей понадобилась еще нескольким. Как выяснили журналисты, эти люди во время содержания в Израиле получили значительные травмы, в том числе переломы костей. Предположительно даже использовалось оружие нательного действия — такое как резиновые пули. Однако представителям немецкого внешнеполитического ведомства Израиле, как уточняется, не позволили посетить своих граждан.

В МИД подтвердили, что некоторые немецкие участники флотилии были ранены, но подробности об этом неизвестны. Дипломаты ФРГ также добавили, что ситуация вызывает вопросы.

Накануне в МИД Греции также выразили протест Израилю в связи с действиями министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, который опубликовал видео с жестоким обращением с задержанными активистами флотилии «Сумуд». Из сообщения следует, что по распоряжению министра иностранных дел Йоргоса Герапетритиса по факту случившегося прошел марш протеста.

Ранее Нидерланды вызвали в МИД посла Израиля из-за пропалестинских активистов.