Глава нацразведки США подала в отставку

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард с 30 июня покинет свою должность, чтобы поддержать своего супруга, у которого диагностировали «невероятно редкую форму рака кости». Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил телеканал Fox News.

— В настоящее время я должна уйти с государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе. Абрахам был моей опорой на протяжении всех одиннадцати лет нашего брака — он был непоколебим во время моей командировки в Восточную Африку для участия в совместной миссии по проведению специальных операций, — говорится в тексте заявления чиновницы.

Габбард отметила, что она «добилась значительного прогресса» в Нацразведке, но при этом признала, что «еще предстоит проделать важную работу». Также чиновница подчеркнула, что искренне благодарна за доверие, которое ей оказали, и возможность руководить ведомством в течение полутора лет, передает телеканал.

2 апреля президент США Дональд Трамп уволил министра юстиции Пэм Бонди. Он уточнил, что чиновница перешла работать в частный сектор.