Сомалийские пираты активизировалось в Индийском океане

В 2026 году сомалийское пиратство вновь выступает растущей проблемой в сфере обеспечения морской безопасности. Активность группировок, атакующих частные суда, наблюдается на ключевых маршрутах в западной части Индийского океана и на подходах к Аденскому заливу.

Сложившаяся ситуация, обусловленная в первую очередь кризисом на Ближнем Востоке, создает серьезные риски стабильности одного из важнейших в мире путей, ведущего к Красному морю и далее Суэцкому каналу.

Недавно внимание общественности привлекли случаи с захватами в конце апреля у побережья Сомали танкера HONOUR 25, парусника дау, которое, вероятно, планировалось использовать в качестве вспомогательного транспорта для будущих атак и грузового судна M/V SWARD во время его прохождения по ключевому торговому коридору, соединяющему Суэцкий канал с водами Восточной Африки. В начале мая был также захвачен танкер M/T EUREKA у побережья Йемена.

Сомалийское пиратство возникло не внезапно, оно развивалось в несколько этапов, обусловленных, в частности, распадом государства в 1991 году. Тогда центральные органы власти перестали контролировать морское судоходство, а к началу 2000-х годов прибрежные сообщества начали перехватывать иностранные суда, оправдывая свои действия необходимостью защищаться от незаконного рыболовства и эксплуатации ресурсов. В 2010-х годах пиратство вступило в наиболее жестокую фазу, получившую мировую известность. В 2013 году в результате усиления международных морских патрулей и "отхода от дел" одного из лидеров преступников влияние группировок заметно снизилось и их действия практически перестали попадать в новостные сводки.