США отвергли обвинения в давлении на Украину

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ложными обвинения в адрес Вашингтона, что американская сторона якобы оказывает давление на Украину ради скорейшего заключения мирного соглашения. Его цитирует РИА Новости.

«Истории о том, что мы принуждаем украинцев занять эту позицию, или ту позицию, не являются правдой», — сказал глава американской дипломатии.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон ждет продуктивных переговоров России и Украины на мирном треке и готов в дальнейшем принимать в этом участие.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что атаки украинских беспилотников на гражданские объекты России оттягивают мирные переговоры по урегулированию конфликта.