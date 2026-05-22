Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление главы евродипломатии Каи Каллас о том, что Российская Федерация якобы проигрывает в конфликте на Украине.

Он, в частности, задался вопросом, если российская сторона якобы терпит поражение, почему Европейский союз так спешно ищет переговорщика. Победители не действуют таким образом, поделился своей точкой зрения Христофору.

Журналист указал на то, что после заявления президента РФ Владимира Путина о переговорщике от Европейского союза, европейцы начали в спешном порядке искать подходящую кандидатуру. Соответствующее поведение свойственно не победителям, а проигравшим, отметил он.

"Каллас пытается переложить ответственность за инциденты с БПЛА вооруженных сил Украины в Прибалтике на Москву, стремясь запугать европейцев "российской угрозой", резюмировал Христофору.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос представителей СМИ о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, но подчеркнул, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Российской Федерации. Глава российского государства отметил, что именно Европа отказалась от переговорного процесса.

На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Кая Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера Германии. Она также не исключила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с российской стороной. Но позже средства массовой информации сообщили, что она решила отказаться от этой роли.