Собака из Флориды проглотила золотое ожерелье 750 пробы

В американском штате Флорида, в ветеринарную клинику доставили пятилетнюю собаку по имени Эдвард с дорогим ожерельем из золота 750-й пробы в желудке. Об этом сообщил портал Newsweek.

© Вечерняя Москва

Питомца привезли к ветеринарам из приюта с травмированной лапой. Врачи осмотрели собаку и обнаружили, что в ее желудке и толстой кишке застряли инородные предметы. Из-за критического состояния животного ему пришлось провести экстренную операцию.

При этом собаку ожидает еще одно вмешательство — ампутация травмированной лапы. Ей не смогли провести сразу две операции из-за анемии. В данный момент Эдвард восстанавливается под пристальным вниманием ветеринаров. По их словам, он чувствует себя хорошо и способен передвигаться без проблем, передает портал.

22 мая СМИ сообщили, что кота Наполеона из Москвы доставили в ветеринарную клинику в третий раз за 1,5 года с одним и тем же диагнозом — «проглоченное инородное тело». Первую операцию ему провели после того как он съел нитки, обмотавшиеся вокруг шершавого языка. В двух остальных случаях кот съел кусок туристического коврика.