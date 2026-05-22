Финский политик Армандо Мема на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике Украину за ночную атаку на общежитие колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике.

«Я самым решительным образом осуждаю террористический акт против мирных жителей в Старобельске», - отметил автор публикации.

По мнению финского политика, атаку ВСУ на гражданских людей можно квалифицировать как преднамеренный государственный терроризм, совершенный украинской стороной.

Мема также призвал лидеров Европейского союза осудить этот теракт против невинных людей. Европа должна прекратить поставки оружия бывшей советской республике, поскольку она не соблюдает соглашения о недопустимости нанесения ударов по гражданским целям, резюмировал он.

В ночь на 22 мая БПЛА вооруженных сил Украины атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске, расположенном в ЛНР. В результате ударов украинской армии здание общежития частично обрушилось. Есть десятки раненых и погибшие. По факту инцидента было возбуждено дело по статье УК РФ о теракте. В МИД РФ предупредили, что все виновные будут наказаны.