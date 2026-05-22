Швейцария присоединилась к 20-му пакету антироссийских санкций ЕС за исключением ограничений против семи предприятий из других стран, следует из заявления Федерального совета страны.

«115 новых физических лиц, компаний и организаций подлежат замораживанию активов и запрету на предоставление активов или экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через неё», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в список ограничений попали также физические и юрлица, связанные с ВПК или энергетикой. Кроме того, Швейцария присоединилась к мерам против так называемого «теневого флота».

Ранее ЕС ввёл санкции против Нахимовского военно-морского училища и лагеря «Орлёнок».

Кроме того, Британия включила крымскую психбольницу в санкционный список.