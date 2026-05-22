Французский политик Николя Дюпон-Эньян на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике предложение канцлера ФРГ Фридриха Мерца наделить Киев статусом "ассоциированного члена" ЕС.

«Как и хотела Урсула фон дер Ляйен, немецкий лидер теперь предлагает Украине особый статус членства, что сделает ее окончательное вступление в ЕС необратимым и еще глубже втянет нас в этот самоубийственный для Европы конфликт», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению Дюпон-Эньяна, на этом фоне Франции нужно выйти из состава Европейского союза.

Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о Евросоюзе, предоставив ей статус "ассоциированного члена" объединения.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее потребовал от Европейского союза принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом лидеры стран Запада неоднократно указывали на несоответствие законодательства бывшей советской республики европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является кардинальное реформирование. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены европейского объединения не готовы озвучить украинской стороне дату ее вступления в блок.