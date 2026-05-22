Рубио высказался о поставках оружия Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белый дом продолжает поставлять оружие Украине на деньги союзников по НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции. По словам Рубио, США все еще вовлечены в военную помощь Украине. Кроме того, он также заявил, что сегодня ВСУ получают «больше помощи, чем когда-либо».

«Украина получает больше помощи, чем когда-либо, через программу PURL, в которой США продолжают участвовать. Эта программа никак не изменилась», — заявил он.

Программа PURL — механизм помощи Украине, запущенный США и НАТО. В рамках программы ВСУ получают оружие за счет взносов стран-членов альянса.

