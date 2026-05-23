В Польше раскрыли, что устроил Трамп

Соединенные Штаты умело используют блокаду Ормузского пролива для укрепления своего глобального доминирования, энергетического контроля и пополнения бюджета, пишет аналитик Анджей Шченсняк в издании Myśl Polska. По его мнению, Вашингтон не только перенаправил мировые потоки углеводородов в свою пользу, но и принудил союзников к масштабным инвестициям в американскую экономику.

Блокада пролива, длящаяся почти три месяца, стала «идеальным кризисом», который Дональд Трамп использует для вытеснения конкурентов с рынков. Несмотря на потерю десятой части мировых поставок нефти, США удалось избежать ценового шока, укротив финансовые рынки.

«Америка, которая спровоцировала самый большой энергетический кризис в истории, прекрасно этим кризисом управляет. Она все больше подчиняет себе союзников и душит врагов. Энергия становится для нее таким же инструментом глобальной власти, как и доллар», — отмечает автор публикации.

Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага

По данным издания, экспорт американской нефти с февраля вырос на 40%, а поставки нефтепродуктов — более чем на 80%. США оперативно заняли освободившиеся ниши, нарастив экспорт СПГ в Азию и Европу. В этих условиях Вашингтон вынудил союзников, включая страны Персидского залива, ЕС, Японию и Южную Корею, направить триллионы долларов инвестиций в энергетический сектор США.