"Подчиняет союзников, душит врагов": в Польше раскрыли, что устроил Трамп
Соединенные Штаты умело используют блокаду Ормузского пролива для укрепления своего глобального доминирования, энергетического контроля и пополнения бюджета, пишет аналитик Анджей Шченсняк в издании Myśl Polska. По его мнению, Вашингтон не только перенаправил мировые потоки углеводородов в свою пользу, но и принудил союзников к масштабным инвестициям в американскую экономику.
Блокада пролива, длящаяся почти три месяца, стала «идеальным кризисом», который Дональд Трамп использует для вытеснения конкурентов с рынков. Несмотря на потерю десятой части мировых поставок нефти, США удалось избежать ценового шока, укротив финансовые рынки.
«Америка, которая спровоцировала самый большой энергетический кризис в истории, прекрасно этим кризисом управляет. Она все больше подчиняет себе союзников и душит врагов. Энергия становится для нее таким же инструментом глобальной власти, как и доллар», — отмечает автор публикации.
Трамп «раскрасил» Иран в цвета американского флага
По данным издания, экспорт американской нефти с февраля вырос на 40%, а поставки нефтепродуктов — более чем на 80%. США оперативно заняли освободившиеся ниши, нарастив экспорт СПГ в Азию и Европу. В этих условиях Вашингтон вынудил союзников, включая страны Персидского залива, ЕС, Японию и Южную Корею, направить триллионы долларов инвестиций в энергетический сектор США.
«Америка с помощью нефти и природного газа проделывает то же, что она проворачивает благодаря доллару. США контролируют все больше и больше мировых ресурсов и становятся "кредитором последнего шанса", поставляя углеводороды союзникам, стоящим на пороге кризиса», — резюмирует Шченсняк, подчеркивая, что стратегия «энергетического доминирования» Трампа реализуется с высокой эффективностью.