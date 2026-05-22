Украинцы не хотят ввязываться в конфликт с Белоруссией из-за главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил в своем телеграм-канале депутат Рады Артем Дмитрук.

Украинский народ не хочет никакой войны, сегодня он находится просто в заложниках у террориста, поделился своей точкой зрения он.

«И тем более - не хочет войны с белорусским народом!», — отметил нардеп.

По словам автора публикации, Украина сохраняет надежду на то, что "мир придет через Минск", то есть урегулирование вооруженного противостояния будет происходить именно там.

Вместе с тем на фоне угроз Зеленского Дмитрук призвал Белоруссию быть максимально готовой к провокациям.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на украинскую столицу якобы готовится наступление со стороны Белоруссии. Глава киевского режима поручил усилить давление на Минск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что такого рода высказывания являются нагнетанием напряженности и подстрекательством к продолжению военного конфликта.